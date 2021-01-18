«Сибирь» победила московское «Динамо» в серии буллитов

После серии неудач в первенстве Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» сумела одержать победу. В Москве она встретилась с местным «Динамо».

В каждом из трех периодов соперники обменивались шайбами. В первом новосибирец Егор Миловзоров открыл счет, когда его команда играла в большинстве. Однако вскоре, когда в меньшинстве снова играли москвичи, двое динамовцев вышли на одного защитника «Сибири» и закатали ответную шайбу. Во втором периоде уже динамовцы вышли вперед усилиями Вадима Щипачева, но перед самым перерывом после броска Александра Шарова счет стал 2:2. Наконец, в третьем периоде сначала Дмитрий Яшкин в большинстве провел третью шайбу «Динамо» в этом матче, а Егор Миловзоров сравнял счет за полторы минуты до финальной сирены.

В овертайме у новосибирцев было несколько отличных возможностей, чтобы вырвать победу. Игрок гостей Микаэль Руохомаа дважды попал в штангу и не попал в пустые ворота. Зато он точно выполнил решающий буллит, принеся победу «Сибири».

«В домашних матчах с «Салаватом Юлаевым» мы играли даже лучше, но проиграли. Это спорт: везет сильнейшим. Где-то не доработали - и проиграли. Здорово, что сегодня доработали», - заметил после матча главный тренер «Сибири» Николай Заварухин.

В другом вчерашнем матче омский «Авангард» уступил в гостях екатеринбургскому «Автомобилисту» 1:4.

Фото: КХЛ ТВ