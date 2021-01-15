«Куньлунь Ред Стар» взял реванш у «Сибири»

Январь 2021 года остается для «Сибири» неудачным месяцем. Новосибирцы потерпели очередное поражение в первенстве Континентальной хоккейной лиги.

Вчера «Сибирь» принимала дома пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар». В начале месяца команды уже встречались в Подмосковье, и тогда новосибирцы устроили сопернику разгром – 6:1. Но на этот раз все пошло по-другому.

Уже в первом периоде гости забросили две безответные шайбы. Сначала Владислав Лещенко выкатился на ворота «Сибири» и точно бросил в упор. Затем канадец Райан Спроул реализовал большинство «Куньлунь Ред Стар».

Во втором периоде Итан Уэрек довел счет до 3:0. После этого главный тренер «Сибири» Николай Заварухин заменил в воротах Харри Сятери на Антона Красоткина. Новый голкипер не пропустил, но новосибирцев это не спасло. Итоговый счет – 1:3. Единственную шайбу у хозяев провел Олег Ли на 52-й минуте.

«Был важный разговор о том, что надо было взять у «Сибири» то, что она забрала у нас дома. В Мытищах мы развалились в самом начале, не поверили в себя. Сделали выводы, чтобы этого не повторялось», - сказал после матча о состоявшемся реванше главный тренер китайской команды Алексей Ковалев.

Фото: КХЛ ТВ