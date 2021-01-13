«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в первенстве КХЛ

«Сибирь» в четвертый раз в этом сезоне уступила уфимскому «Салавату Юлаеву». Вчерашний матч регулярного первенства КХЛ прошел в Новосибирске.

Голов в этой игре болельщикам пришлось ждать очень долго. Счет был открыт только в третьем периоде. Это сделал новосибирец Виктор Комаров на 47-й минуте после индивидуального прохода.

Но гости за оставшееся время смогли не только отыграться, но и победить в основное время. Счет сравнял Шакир Мухамадуллин, недавно выступивший за сборную России на молодежном чемпионате мира. Затем на 58-й минуте Джефф Плэтт точно бросил в «девятку» ворот «Сибири», а окончательный счет 1:3 установил Петр Хохряков, поразивший пустые ворота.

«Незаслуженное поражение. Хорошие моменты были, где-то не забили в пустые ворота. Не доиграли в концовке, соперник использовал свои шансы. На одно очко сегодня наиграли, минимум», - констатировал после матча главный тренер «Сибири» Николай Заварухин.

В этом году это уже третье поражение новосибирцев. Ранее они уступили нижнекамскому «Нефтехимику» и ярославскому «Локомотиву». Победа же только одна – над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Фото: КХЛ ТВ