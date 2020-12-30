Волейболисты новосибирского «Локомотива» набрали 43 очка за партию

Новосибирский волейбольный «Локомотив» впервые с 2014 года смог победить «Зенит-Казань». Для этого пришлось, помимо прочего, сыграть самый длинный сет в этом сезоне в мужской Суперлиге.

Матч 15-го тура в Казани стал для «Локомотива» последним в этом году. Первый сет затянулся до счета 43:41 в пользу новосибирцев. Он завершился их удачным блоком на Максиме Михайлове. Но во многом благодаря этому игроку хозяева выиграли второй сет 25:18 и сравняли счет в матче. Затем гости вернули себе инициативу – 25:20 и 25:23.

По данным сайта «Локомотива», самым результативным игроком матча стал его доигровщик Сергей Савин. Он набрал 24 очка, включая три на блоке.

«Порадовало, что в первой партии, даже когда Казань выходила вперед, мы не допускали второй брейк. Это плюс, это очень важно в современном волейболе. Психологически первая партия сказалась на результате матча. Если было бы в обратную сторону, у «Зенита» было бы больше шансов победить. Психология перешла на нашу сторону», - сказал после игры главный тренер новосибирцев Пламен Константинов.

С 24 очками «Локомотив» остался шестым в первенстве Суперлиги.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»