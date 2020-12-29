«Сибирь» сократила отставание от зоны плей-офф КХЛ

«Сибирь» одержала победу над прямым конкурентом в борьбе за место в плей-офф первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра с «Барысом» прошла в Нур-Султане.

Счет в матче открыли хозяева. Это сделал канадец Мэттью Фрэттин в первом периоде. Во втором его сравнял новосибирец Ефим Гуркин. Его первый бросок финский вратарь казахстанской команды Йони Ортио отбил, но второй уже не смог. В самой начале третьей 20-минутки игрок «Сибири» Дмитрий Саюстов несильно бросил в сторону ворот, и шайба каким-то образом заползла в ворота. После этого, выдержав натиск «Барыса», новосибирцы забили и третий гол - Микаэль Руохомаа отправил шайбу в пустые ворота. Итоговый счет - 3:1.

«Сибирь», набрав 40 очков, осталась на девятом месте в Восточной конференции КХЛ. Она отстает от «Барыса» на три очка, проведя на четыре матча больше.

В другой игре вчерашнего дня омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор» 5:3. Сибиряки вели 3:0, но едва не упустили победу, позволив уральцам сравнять счет. В третьем периоде решающие голы у омичей провели Иржи Секач и Кирилл Семенов.

Фото: страница хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»