Хоккейная «Сибирь» повторила победу над «Амуром»

Новосибирская «Сибирь» выиграла и второй матч у хабаровского «Амура» в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги. На этот раз дело дошло до буллитов.

Первый период матча в Новосибирске прошел при игровом преимуществе гостей, которые сделали примерно вдвое больше бросков по воротам. Но к первому перерыву счет был равным – 1:1. Его открыл хабаровчанин Валентин Пьянов, который вышел один на один с голкипером «Сибири», а сравнял Юусо Пуустинен в большинстве.

Во втором периоде забитых шайб не было. А в третьем команды вновь обменялись голами. Сначала у новосибирцев отличился Владислав Ушенин (еще недавно он играл за «Амур»), а потом у гостей – чешский нападающий Томаш Зогорна, сравнявший счет, – 2:2.

«Сибирь» могла выиграть в овертайме, большую часть которого провела в большинстве, но «Амур» выстоял. Хабаровская команда в этом сезоне еще ни разу не проигрывала в овертайме. В ходе серии буллитов «Сибирь» уступала в счете, но ее спасли два точных броска Александра Шаров.

«Сибирь» победила «Амур» в домашних матчах седьмой раз подряд. Напомним, на этой неделе команды уже встречались, и хозяева выиграли 3:2 в основное время.

Фото: страница хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»