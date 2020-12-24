У ТЭЦ-5 в Новосибирске планируют проложить трассы для автомобилей и мотоциклов

Новосибирская мэрия отвела участок у новосибирской ТЭЦ-5 для кластера технических и экстремальных видов спорта. По словам главы города Анатолия Локтя, для проработки вопроса создана рабочая группа.

«Мы сдавали в аренду участок застройщику, чтобы он построил гоночную трассу – то есть использовал территорию для развития технических видов спорта. Но не получилось – по разным причинам: финансовым, прежде всего. Поэтому мы были вынуждены землю забрать в муниципальную собственность», – процитировал Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

Площадь участка на ул. Выборной составляет 118 га. Он был передан в аренду в 2010 году ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» для строительства спортивно-технического развлекательного комплекса. В октябре 2020 года мэрия прекратила договор аренды.

Теперь здесь планируется обустроить трассы для автомобильного, мотоциклетного и велосипедного спорта. Также данный участок подходит для велосипедного спорта (ВМХ-кросс).

Фото: novosib-sport.ru