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У ТЭЦ-5 в Новосибирске планируют проложить трассы для автомобилей и мотоциклов

Главная Спорт
Новосибирск
15:30 24 Декабря 2020
строительство, трасса, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская мэрия отвела участок у новосибирской ТЭЦ-5 для кластера технических и экстремальных видов спорта. По словам главы города Анатолия Локтя, для проработки вопроса создана рабочая группа.

«Мы сдавали в аренду участок застройщику, чтобы он построил гоночную трассу – то есть использовал территорию для развития технических видов спорта. Но не получилось – по разным причинам: финансовым, прежде всего. Поэтому мы были вынуждены землю забрать в муниципальную собственность», – процитировал Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

Площадь участка на ул. Выборной составляет 118 га. Он был передан в аренду в 2010 году ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» для строительства спортивно-технического развлекательного комплекса. В октябре 2020 года мэрия прекратила договор аренды.

Теперь здесь планируется обустроить трассы для автомобильного, мотоциклетного и велосипедного спорта. Также данный участок подходит для велосипедного спорта (ВМХ-кросс).

Фото: novosib-sport.ru

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