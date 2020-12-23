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Новосибирский волейбольный «Локомотив» проиграл «Динамо» в трех сетах

Главная Спорт
Новосибирск
10:06 23 Декабря 2020
матч, лига, волейбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчера новосибирский волейбольный «Локомотив» встретился с московским «Динамо». Это был перенесенный матч пятого тура российской мужской Суперлиги.

Игра проходила в Москве. Самым напряженным оказался первый сет. Он завершился со счетом 28:26 в пользу хозяев после того, как судья зафиксировал заступ трехметровой линии у Марко Ивовича. Во второй партии у новосибирцев не было никаких шансов – 25:15. В третьей гости возродили интригу, долгое время игра была равной, но затем «Динамо» склонило чашу весов в свою сторону – 25:22.

«Новосибирцы обошли соперника по очкам с подачи (шесть против четырех у «Динамо»), но уступили на блоке (пять против девяти у москвичей)», - отметил сайт «Локомотива».

Новосибирский клуб остался на шестом месте в турнирной таблице. Уже 25 декабря «Локомотив» вновь встретится с «Динамо». На этот раз в полуфинале Кубка России.  

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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