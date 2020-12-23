Экс-игрок «Амура» принес «Сибири» победу над своей бывшей командой

«Сибирь» едва не упустила победу в очередном матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги. Новосибирцы встречались дома с хабаровским «Амуром».

Первый период «Сибирь» провела блестяще, забив три безответных гола. Счет открыл Дмитрий Саюстов. Удвоил преимущество хозяев Никита Коротков, который буквально протолкнул шайбу в ворота соперников. Третий гол на счету бывшего игрока «Амура» Вячеслава Ушенина (в большинстве), который проводил первую игру за «Сибирь».

Второй период прошел без голов, а в третьем две шайбы провели хабаровчане. Это сделали Владимир Бутузов в большинстве и Денис Голубев. После этого «Амур» пошел на финальный штурм, но новосибирцы выстояли.

Победа не изменила турнирное положение «Сибири». Она по-прежнему идет девятой с 36 очками.

Фото: страница хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»