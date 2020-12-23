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Экс-игрок «Амура» принес «Сибири» победу над своей бывшей командой

Главная Спорт
Новосибирск
09:45 23 Декабря 2020
кхл, хоккей, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирь» едва не упустила победу в очередном матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги. Новосибирцы встречались дома с хабаровским «Амуром».

Первый период «Сибирь» провела блестяще, забив три безответных гола. Счет открыл Дмитрий Саюстов. Удвоил преимущество хозяев Никита Коротков, который буквально протолкнул шайбу в ворота соперников. Третий гол на счету бывшего игрока «Амура» Вячеслава Ушенина (в большинстве), который проводил первую игру за «Сибирь».

Второй период прошел без голов, а в третьем две шайбы провели хабаровчане. Это сделали Владимир Бутузов в большинстве и Денис Голубев. После этого «Амур» пошел на финальный штурм, но новосибирцы выстояли.

Победа не изменила турнирное положение «Сибири». Она по-прежнему идет девятой с 36 очками.

Фото: страница хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

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