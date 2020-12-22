Реконструкцию новосибирского биатлонного комплекса запланировали на 2022-2023 годы

В 2021 году будут проведены проектные работы, необходимые для реконструкции новосибирского биатлонного комплекса. Сама реконструкция намечена на 2022-2023 годы.

О планах работ рассказал сегодня министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. По его словам, реконструкция планируется с привлечением федеральных средств. Этот вопрос будет обсуждаться с министерством спорта РФ.

Биатлонный комплекс расположен на восточной окраине Новосибирска. Он был построен в конце 60-х годов прошлого века. Здесь базируется ГАУ Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону». По данным областных властей, в Новосибирске были подготовлены в общей сложности шесть олимпийских чемпионов, 28 чемпионов и призеров чемпионатов мира среди взрослых и молодежи.

В 2007 году Новосибирск стал первым городом, где состоялись гонки Мемориала Виталия Фатьянова. Тогда главные призы достались россиянину Дмитрию Ярошенко и немке Кати Вильхельм.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году было объявлено о планах создания лыжно-биатлонного центра в Омске и в Забайкальском крае.

Фото: сайт ГАУ Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»