Поездку по стране новосибирские волейболисты начали с победы в Оренбурге

Выездную серию игр новосибирский волейбольный «Локомотив» начал победой в Оренбурге. Его соперником в матче мужской российской Суперлиги был местный «Нефтяник».

Игра завершилась в четырех сетах. Причем, в каждом из выигранных «Локомотив» не позволял сопернику набрать более 20 очков – 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:18). Самым результативным игроком матча стал капитан «Локомотива» Сергей Савин, набравший 20 очков. На его счету также два эйса и четыре результативных блока.

«К сожалению, не очень хорошую игру показали сегодня обе команды, допускали много ошибок, хорошо, что у нас получилось выиграть и заработать очки», - покритиковал команду после игры старший тренер «Локомотива» Петар Шопов (цитата по сайту клуба).

22 декабря новосибирцы, идущие в Суперлиге на шестом месте, сыграют в Москве с «Динамо». Другой сибирский клуб – кемеровский «Кузбасс» - сегодня встретится в Уфе с местным «Уралом».

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»