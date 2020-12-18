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Российские спортсмены два года будут выступать в нейтральном статусе

Главная Спорт
Новосибирск
15:01 18 Декабря 2020
спорт, суд, допинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Спортсмены из России до декабря 2022 года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях, чемпионатах мира, Олимпиадах под флагом страны. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает «Общественное телевидение России».

Суд постановил, что российские атлеты смогут принять участие в турнирах, но только при соблюдении ими определенных условий. Так, они не должны быть дисквалифицированы по результатам какого-либо расследования.

Кроме того, на форме россиян не должно быть изображения флага страны и других национальных символов. Выступать на соревнованиях им позволят в форме с надписью «нейтральный спортсмен» на английском языке.

Российским атлетам также запрещается исполнять или воспроизводить гимн страны в официальных местах проведения соревнований, а также публично демонстрировать там национальный флаг или другие символы России.

В решении спортивного арбитража отмечается, что такие ограничения будут действовать два года. На этот же срок страна не сможет проводить крупные международные соревнования, претендовать на это, подавать заявки.

Напомним, в CAS рассматривался спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством. Он возник после серии допинговых скандалов с участием российских атлетов.

Фото: pixabay.com

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