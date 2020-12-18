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Хоккейная «Сибирь» получила братскую помощь с Дальнего Востока

Главная Спорт
Новосибирск
14:25 18 Декабря 2020
кхл, хоккей, брат
Автор: Sibnovosti.ru
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Братья-близнецы Владислав и Вячеслав Ушенины выступят за новосибирский клуб КХЛ «Сибирь». Контракты с ними будут действовать до конца этого сезона.

О переходе братьев в «Сибирь» сообщил сайт клуба. До этого уроженцы Перми и воспитанники магнитогорского хоккея  выступали за хабаровский «Амур». Вячеслав провел в КХЛ 366 матчей, Владислав - 362.

Как писали Sibnovosti.ru, в первом матче «Сибири» в сезоне КХЛ 2019/2020 именно  Владислав Ушенин поразил ворота новосибирцев. С «Амуром» новосибирцы встретятся дом 22 и 24 декабря – в первых играх после паузы, вызванной Евротуром.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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