Хоккейная «Сибирь» получила братскую помощь с Дальнего Востока

Братья-близнецы Владислав и Вячеслав Ушенины выступят за новосибирский клуб КХЛ «Сибирь». Контракты с ними будут действовать до конца этого сезона.

О переходе братьев в «Сибирь» сообщил сайт клуба. До этого уроженцы Перми и воспитанники магнитогорского хоккея выступали за хабаровский «Амур». Вячеслав провел в КХЛ 366 матчей, Владислав - 362.

Как писали Sibnovosti.ru, в первом матче «Сибири» в сезоне КХЛ 2019/2020 именно Владислав Ушенин поразил ворота новосибирцев. С «Амуром» новосибирцы встретятся дом 22 и 24 декабря – в первых играх после паузы, вызванной Евротуром.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»