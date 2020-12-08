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Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл последний домашний матч года

Главная Спорт
Новосибирск
10:12 8 Декабря 2020
волейбол, игра, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский волейбольный «Локомотив» провел последний домашний матч в декабре. Его соперником в 12-м туре первенства мужской российской Суперлиги был уфимский «Урал».

Это была первая игра «Локомотива» после возвращения из Италии, где новосибирцы приняли участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Она завершилась победой сибиряков 3:0 (26:24, 25:16, 25:23).

«У нас была очень тяжелая серия, поэтому приятно завершить ее именно таким образом – победой. В ситуации, когда игроки очень сильно устают, происходит потеря концентрации. В третьем сете «Урал» это использовал и ушел в отрыв. Хорошо, что мы успели собраться в концовке», - сказал после матча старший тренер «Локомотива» Петар Шопов (цитата по сайту клуба).

В другом матче вчерашнего дня кемеровский «Кузбасс» в Сосновом бору обыграл «Динамо-ЛО» 3:1. В настоящее время «Кузбасс» идет вторым в турнирной таблице, «Локомотив» - седьмым.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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