3 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Оренбургская «Надежда» сдалась испанкам

Главная Спорт
Новосибирск
17:36 3 Декабря 2020
баскетбол, лига, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Оренбургской «Надежде» очевидно не хватил сил на второй матч группового этапа женской баскетбольной Евролиги. Она по всем статьям уступила испанской «Авениде».

Исход поединка в Стамбуле стал ясен уже к большому перерыву. Испанки тогда вели с разницей в 19 очков. В дальнейшем они только нарастили преимущество и к финальной сирене довели счет до неприличного – 70:42.

На сайте «Надежды» успех соперниц объясняется, в том числе, тем, что они с первых минут навязали высокую скорость и прессинг по всей площадке. На сайте Российской федерации баскетбола отмечается, что игроки «Надежды» реализовали только 13 из 50 бросков с игры.

Лучшей на площадке у оренбургской команды была американка Моник Биллингс. Она набрала 11 очков и сделала восемь подборов.

Напомним, в первом матче группового этапа «Надежда» обыграла курское «Динамо» 77:74. Всего в этой группе три команды.

Фото: сайт Российской федерации баскетбола

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский «Локомотив» снова уступил в волейбольной Лиге чемпионов

Новосибирский «Локомотив» снова уступил в волейбольной Лиге чемпионов

3 Декабря 2020 г.
Его соперником был немецкий «Фридрихсхафен»
Новости Новосибирска: «Надежда» одержала волевую победу в первом матче баскетбольной Евролиги

«Надежда» одержала волевую победу в первом матче баскетбольной Евролиги

2 Декабря 2020 г.
Она уступала курскому «Динамо» большую часть матча
Новости Новосибирска: Новосибирцы с поражения стартовали в волейбольной Лиге чемпионов

Новосибирцы с поражения стартовали в волейбольной Лиге чемпионов

2 Декабря 2020 г.
В пятой партии «Локомотив» уступил «Трентино» 2:15
Новости Новосибирска: «Сибирь» одержала четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

26 Ноября 2020 г.
Новосибирцы выиграли в столице Латвии
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» уступил в Санкт-Петербурге

Новосибирский волейбольный «Локомотив» уступил в Санкт-Петербурге

25 Ноября 2020 г.
Перед матчем у гостей заболел центральный блокирующий Ильяс Куркаев
Новости Новосибирска: «Сибирь» и «Авангард» оказались сильнее лидеров

«Сибирь» и «Авангард» оказались сильнее лидеров

24 Ноября 2020 г.
Они обыграли московский ЦСКА и казанский «Ак Барс»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Минфин России рекомендует: «Не в деньгах счастье»

Минфин России рекомендует: «Не в деньгах счастье»

30 Ноября 2020 г.
Ведомство выпустило настольную игру для повышения финансовой грамотности
Новости Новосибирска: Новосибирские хирурги удалили опухоль весом 2,5 кг

Новосибирские хирурги удалили опухоль весом 2,5 кг

1 Декабря 2020 г.
Трехчасовую операцию провели в областном онкодиспансере
Новости Новосибирска: Проректор Новосибирского госуниверситета возглавил СУНЦ

Проректор Новосибирского госуниверситета возглавил СУНЦ

2 Декабря 2020 г.
И. о. директора стал Алексей Окунев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru