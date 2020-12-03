Оренбургская «Надежда» сдалась испанкам

Оренбургской «Надежде» очевидно не хватил сил на второй матч группового этапа женской баскетбольной Евролиги. Она по всем статьям уступила испанской «Авениде».

Исход поединка в Стамбуле стал ясен уже к большому перерыву. Испанки тогда вели с разницей в 19 очков. В дальнейшем они только нарастили преимущество и к финальной сирене довели счет до неприличного – 70:42.

На сайте «Надежды» успех соперниц объясняется, в том числе, тем, что они с первых минут навязали высокую скорость и прессинг по всей площадке. На сайте Российской федерации баскетбола отмечается, что игроки «Надежды» реализовали только 13 из 50 бросков с игры.

Лучшей на площадке у оренбургской команды была американка Моник Биллингс. Она набрала 11 очков и сделала восемь подборов.

Напомним, в первом матче группового этапа «Надежда» обыграла курское «Динамо» 77:74. Всего в этой группе три команды.

Фото: сайт Российской федерации баскетбола