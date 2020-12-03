Новосибирский «Локомотив» снова уступил в волейбольной Лиге чемпионов

Неудачно сложился для новосибирского «Локомотива» второй матч первого кругового турнира мужской волейбольной Лиги чемпионов. Сибиряки уступили немецкому «Фридрихсхафену».

Клуб из Германии был сильнее в трех партиях: 25:20, 25:23, 25:22. По данным сайта «Локомотива», больше всего очков – 18 - в составе новосибирской команды набрал диагональный Дражен Лубурич. Отмечается также, что «Локомотив» уступил в игре на блоке: четыре результативных действия против 10 у соперника.

«Нужно отдать должное «Фридрихсхафену», связующий Деян Винчич провел хорошую игру. На блоке у нас абсолютно ничего не получилось, немцы полностью переиграли нас в защите», - подвел итог игре блокирующий новосибирцев Дмитрий Щербинин.

Напомним, в первом матче «Локомотив» уступил 2:3 хозяевам первого тура группы Е – итальянскому «Трентино». Вчера итальянцы обыграли чешский клуб «Карловарско» 3:1.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»