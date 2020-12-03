3 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирский «Локомотив» снова уступил в волейбольной Лиге чемпионов

Главная Спорт
Новосибирск
09:53 3 Декабря 2020
волейбол, лига, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Неудачно сложился для новосибирского «Локомотива» второй матч первого кругового турнира мужской волейбольной Лиги чемпионов. Сибиряки уступили немецкому «Фридрихсхафену».

Клуб из Германии был сильнее в трех партиях: 25:20, 25:23, 25:22. По данным сайта «Локомотива», больше всего очков – 18 - в составе новосибирской команды набрал диагональный Дражен Лубурич. Отмечается также, что «Локомотив» уступил в игре на блоке: четыре результативных действия против 10 у соперника.

«Нужно отдать должное «Фридрихсхафену», связующий Деян Винчич провел хорошую игру. На блоке у нас абсолютно ничего не получилось, немцы полностью переиграли нас в защите», - подвел итог игре блокирующий новосибирцев Дмитрий Щербинин.

Напомним, в первом матче «Локомотив» уступил 2:3 хозяевам первого тура группы Е – итальянскому «Трентино». Вчера итальянцы обыграли чешский клуб «Карловарско» 3:1.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив» 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «Надежда» одержала волевую победу в первом матче баскетбольной Евролиги

«Надежда» одержала волевую победу в первом матче баскетбольной Евролиги

2 Декабря 2020 г.
Она уступала курскому «Динамо» большую часть матча
Новости Новосибирска: Новосибирцы с поражения стартовали в волейбольной Лиге чемпионов

Новосибирцы с поражения стартовали в волейбольной Лиге чемпионов

2 Декабря 2020 г.
В пятой партии «Локомотив» уступил «Трентино» 2:15
Новости Новосибирска: «Сибирь» одержала четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

26 Ноября 2020 г.
Новосибирцы выиграли в столице Латвии
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» уступил в Санкт-Петербурге

Новосибирский волейбольный «Локомотив» уступил в Санкт-Петербурге

25 Ноября 2020 г.
Перед матчем у гостей заболел центральный блокирующий Ильяс Куркаев
Новости Новосибирска: «Сибирь» и «Авангард» оказались сильнее лидеров

«Сибирь» и «Авангард» оказались сильнее лидеров

24 Ноября 2020 г.
Они обыграли московский ЦСКА и казанский «Ак Барс»
Новости Новосибирска: Хоккейная «Сибирь» вернулась в зону плей-офф

Хоккейная «Сибирь» вернулась в зону плей-офф

18 Ноября 2020 г.
Новосибирцы обыграли нижегородское «Торпедо»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирские хирурги удалили опухоль весом 2,5 кг

Новосибирские хирурги удалили опухоль весом 2,5 кг

1 Декабря 2020 г.
Трехчасовую операцию провели в областном онкодиспансере
Новости Новосибирска: Губернаторов попросили сделать 31 декабря выходным днем

Губернаторов попросили сделать 31 декабря выходным днем

1 Декабря 2020 г.
К руководителям регионов обратился член Общественной палаты
Новости Новосибирска: Житель Орска запер ребенка в багажнике автомобиля

Житель Орска запер ребенка в багажнике автомобиля

1 Декабря 2020 г.
В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru