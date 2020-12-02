«Надежда» одержала волевую победу в первом матче баскетбольной Евролиги

Оренбургская «Надежда» провела первый матч в женской баскетбольной Евролиге сезона 2020/2021. Ее соперником был другой российский участник этого турнира - курское «Динамо».

Встреча прошла в Стамбуле и оказалась очень тяжелой для «Надежды». После первой половины матча динамовки вели со счетом 47:34. При этом значительную часть игрового времени они заметно превосходили соперниц в скорости.

Но после большого перерыва разыгралась латвийская разыгрывающая «Надежды» Элина Бабкина. К концу матча она набрала 19 очков, как и Анастасия Логунова. После третьей четверти команды разделяло одно очко. Заключительный отрезок оренбургские баскетболистки выиграли 17:13. На последних секундах игры американка Арике Огунбовале могла перевести игру в овертайм, но смазала трехочковый бросок. Итоговый счет – 77:74.

«Надежда» и «Динамо» играют в группе А из трех команд (еще один участник – испанская «Авенида»). В плей-офф выйдут две команды.

Фото: сайт Российской федерации баскетбола