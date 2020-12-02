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Новосибирцы с поражения стартовали в волейбольной Лиге чемпионов

Главная Спорт
Новосибирск
12:30 2 Декабря 2020
волейбол, лига, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» начал выступление в мужской волейбольной Лиге чемпионов. В первом матче сибиряки уступили лидеру итальянского клубного волейбола – «Трентино».

«Локомотив» выступает в группе Е. Первый тур стартовал вчера в итальянском городе Тренто. Матч с хозяевами начался для новосибирцев удачно. Они выиграли две первые партии со счетом 25:21 и 25:23. Но затем итальянцы переломили ход игры. Третья и четвертая партии завершились в их пользу с одинаковым счетом 25:23. На решающий сет сил у новосибирцев уже не хватило. Он завершился почти «всухую» - 15:2.

У новосибирцев лучшими на площадке были доигровщики Сергей Савин и Дмитрий Лызик. Они набрали по 16 очков. У хозяев среди прочих можно отметить игрока сборной Нидерландов Нимира Абдель-Азиза. Только на его эйсах «Трентино» набрало шесть очков.   

«В третьем и четвертом сете «Трентино» давало нам шансы, но мы их не использовали. Когда ты в такие моменты не берешь игру в свои руки, то получаешь 15:2 на тай-брейке. Это очень больно, не желаю никому так проигрывать», - заметил после игры сербский доигровщик «Локомотива» Марко Ивович.

Сегодня «Локомотив» проведет второй матч в группе против «Фридрихсхафен». Вчера немецкий клуб обыграл со счетом 3:1 чешский «Карловарско».

Согласно регламенту Лиги чемпионов этого сезона, в четвертьфинал выйдут победители пяти групп и три лучшие команды среди тех, что заняли вторые места.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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