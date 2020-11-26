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«Сибирь» одержала четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

Главная Спорт
Новосибирск
10:14 26 Ноября 2020
хоккей, кхл, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала четвертую победу подряд. На этот раз новосибирцы одолели одного из аутсайдеров первенства – рижское «Динамо».

Матч прошел в Риге. В первом периоде дважды с интервалом примерно в минуту отличились новосибирские финны. Счет открыл Пекка Йормакка, получивший передачу на пустые ворота. Затем Юусо Пуустинен удвоил преимущество «Сибири», попав точно под перекладину ворот соперников.

Но уже в начале третьего периода счет был 2:2. Глеб Зырянов подправил шайбу с близкого расстояния, а Микс Индрашис реализовал большинство. Но последнее слово в матче все-таки осталось за «Сибирью». Никита Шашков на 50-й минуте точно бросил почти от синей линии – 3:2.  

После победы «Сибирь» с 29 очками занимает седьмое место в конференции «Восток» КХЛ. У идущего шестым магнитогорского «Металлурга» 36 очков.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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