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Новосибирский волейбольный «Локомотив» уступил в Санкт-Петербурге

Главная Спорт
Новосибирск
11:02 25 Ноября 2020
волейбол, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейбольный новосибирский «Локомотив» начал серию матчей первенства мужской российской Суперлиги на выезде. В первом поединке он уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Это был перенесенный матч шестого тура чемпионата России. Хозяева выиграли его со счетом 3:1 (25:21, 25:21, 19:25, 25:16). У новосибирцев больше всех очков набрал капитан Сергей Савин – 10. По данным сайта «Локомотива», его игроки допустили 36 ошибок за матч.

«Мы три недели болели - а когда выздоровели, посыпались травмы. Выбыл основной связующий... А вчера затемпературил центральный блокирующий Ильяс Куркаев. Когда вылетали из Новосибирска - все было в порядке. Мы не знаем пока, положительный или отрицательный тест у Ильяса, но в любом случае не собирались рисковать и сразу изолировали его от команды», - рассказал о ситуации в команде сайту Всероссийской федерации волейбола главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. У него 13 очков после семи игр.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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