«Сибирь» и «Авангард» оказались сильнее лидеров

Вчерашний игровой день оказался самым лучшим для сибирских команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победы одержали омский «Авангард» и новосибирская «Сибирь».

Причем, обе победы был одержаны над лидерами. «Сибирь» в гостях неожиданно разгромила ЦСКА, который с большим отрывом возглавляет конференцию «Запад».

В первом периоде счет открыл новосибирец Олег Ли. И хотя армейцы сравняли его усилиями Максима Мамина, «Сибирь» еще до первого перерыва снова добилась успеха. Это Дмитрий Саюстов первым успел к шайбе, отраженной голкипером ЦСКА. До конца матча у гостей успели отличиться также Данил Романцев, Микаэль Руохомаа и Андрей Ермаков. Итоговый счет – 1:5. Три шайбы новосибирцы провели в большинстве.

Как отметил сайт КХЛ, это поражение стало самым крупным домашним поражением ЦСКА в регулярных первенствах лиги за последние восемь лет. «Сибирь» же обыграла ЦСКА в столице впервые за десятилетие.

В свою очередь, «Авангард» одолел лидера «Востока» - казанский «Ак Барс» - со счетом 3:0. Здесь основной вклад в победу внесли легионеры. Одну шайбу провел финн Оливер Каски, еще две – канадец Корбэн Найт. Матч был посвящен 70-летию омского хоккея. На нем присутствовал Яромир Ягр – легенда чешского хоккея, выступавший в свое время за «Авангард».

Фото: КХЛ ТВ