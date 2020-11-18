Хоккейная «Сибирь» вернулась в зону плей-офф

Спустя довольно продолжительное время новосибирской «Сибири» удалось вернуться в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло по итогам встречи с нижегородским «Торпедо».

Исход поединка решили два точных броска сибирского финна Микаэля Руохомаа. Так он отметил вчера свой день рождения. Еще один гол «Сибири» на счету Дмитрия Саюстова. «Торпедо» забило только один гол, но запоминающийся. Дамир Жафяров бросил в борт, а шайба, отлетев от него, юркнула в ворота новосибирцев, которые защищал Харри Сятери. Итоговый счет – 3:1.

В результате «Сибирь» обошла «Торпедо» в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ и занимает теперь восьмое место с 25 очками.

В этот же игровой день омский «Авангард» взял в Хабаровске реванш за недавнее поражение у «Амура» - 3:2. Голы у гостей забили Сергей Толчинский, Кирилл Семенов и Вилле Покка. «Авангард» в турнирной таблице идет вторым.

Фото: КХЛ ТВ