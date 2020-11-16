«Сибирь» на домашнем льду обыграла «Металлург»

После двух болезненных поражений в первенстве Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» смогла одержать победу. Вчера на своем льду новосибирцы принимали магнитогорский «Металлург».

Первый период прошел без забитых голов. А во втором дважды отличился защитник хозяев Ефим Гуркин. Причем, в первом случае ассистентом был записан вратарь «Сибири» Антон Красоткин.

В третьем периоде «Металлург» сравнял счет после точных бросков Николая Прохоркина и Сергея Мозякина, который реализовал большинство в формате «четыре на три». Но последнее слово осталось за новосибирцами. Финн Юусо Пуустинен мощным броском установил окончательный счет – 3:2.

В другом матче дня омский «Авангард» в гостях уступил хабаровскому «Амуру» 1:2. Последние две минуты сибиряки штурмовали ворота хозяев вшестером, но спастись так и не смогли.

После этих матчей «Авангард» остался на второй строчке в турнирной таблице конференции «Восток» с 34 очками. «Сибирь» идет девятой с 23 очками.

Фото: КХЛ ТВ