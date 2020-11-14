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«Сибирь» снова крупно проиграла в первенстве КХЛ

Главная Спорт
Новосибирск
12:53 14 Ноября 2020
хоккей, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирь» потерпела второе крупное поражение подряд. На этот раз новосибирские хоккеисты уступили в сибирском дерби омскому «Авангарду».

Еще после двух периодов домашнего матча «Сибирь» вела со счетом 1:0. На 34-й минуте два игрока новосибирцев вышли на одного защитника гостей и капитан Евгений Чесалин точно бросил.

Но в третьем периоде ситуация полностью перевернулась. За первые его 18 минут новосибирцы лишь раз смогли бросить по воротам соперника. А у омичей дважды забил американец Рид Буше. Еще по шайбе провели Семен Чистяков и Иржи Секач в конце матча броском по пустым воротам.

Итоговый счет – 1:4. Напомним, в предыдущем матче «Сибирь» уступила минскому «Динамо» 0:6.

После этого матча «Авангард» остался на втором месте в конференции «Восток» с 34 очками. «Сибирь» находится на девятом (21).

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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