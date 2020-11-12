Новосибирский «Локомотив» вышел в волейбольный «Финал четырех»

Новосибирский «Локомотив» сыграет в «Финале четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд. Это право он получил по итогам полуфинального этапа, завершившегося в Ханты-Мансийске.

В полуфинальном этапе выступали три команды. «Локомотив» сначала обыграл клуб «Югра-Самотлор» со счетом 3:0. А во втором поединке вчера уступил «Белогорью» 2:3. Но поскольку ранее «Югра-Самотлор» обыграл «Белогорье» 3:1, лучшим в группе по итогам турнира оказался новосибирский клуб.

«Финал четырех» состоится в Санкт-Петербурге в конце декабря. Там также выступят санкт-петербургский «Зенит» и «Зенит-Казань». Четвертый финалист определится по итогам полуфинального этапа в Москве.

Фото: страница волейбольного клуба «Локомотив» в соцсети Facebook