«Новосибирск» выиграл осеннюю часть первенства ПФЛ в своей группе

Сегодня завершается осенняя часть первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в четвертой группе. В главном матче 15-го тура в Тюмени местный одноименный клуб принимал пермскую «Звезду».

Несмотря на то, что «Тюмень» считалась фаворитом в этой игре, первый тайм прошел при преимуществе гостей. Евгений Тюкалов на 20-й минуте с пенальти открыл счет, а на 43-й Тимур Абдрашитов дальним ударом удвоил преимущество. В начале второго тайма Александр Коротаев также с пенальти отыграл один мяч, установив окончательный счет - 1:2.

В результате на первом месте по итогам осенней части первенства остался «Новосибирск». У него 35 очков. У идущей второй «Тюмени» осталось 33 очка. В этой группе ПФЛ выступает еще одна команда из Западной Сибири – «Динамо-Барнаул». У нее восьмое место и 23 очка. Чемпионат возобновится в начале апреля 2021 года.

Фото: сайт Профессиональной футбольной лиги