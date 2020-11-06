Главный конкурент «Новосибирска» потерял очки в первенстве ПФЛ

У «Новосибирска» появился реальный шанс завершить осеннюю часть чемпионата в четвертой группе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) на первом месте. Очки потерял его главный конкурент – «Тюмень».

Тюменские футболисты сыграли вничью на выезде с пермской «Звездой». Итог матча – 2:2. Причем гости спаслись в самом конце игры. На 84-й минуте гол забил Артур Гилязетдинов.

Теперь у «Новосибирска» 35 очков после 15 матчей, а у «Тюмени» 33 после 14. Тюменцам осенью осталось сыграть еще один матч. Снова со «Звездой», но уже дома 10 ноября.

Фото: страница футбольного клуба «Звезда» в соцсети «ВКонтакте»