Футбольный «Новосибирск» устроил разгром напоследок

«Новосибирск» ударно завершил осенний отрезок первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в четвертой группе. В последнем матче в этом году он разгромил «Динамо-Барнаул».

Игра 16-го тура состоялась вчера в новосибирском крытом манеже «Заря». В первом тайме счет открыл Антон Макурин, которого барнаульские футболисты оставили одного перед воротам. Вскоре после этого вратарь «Новосибирска» Николай Цыган отразил пенальти.

Остальные мячи влетали в ворота гостей уже во втором тайме. Сначала Никита Балахонцев удвоил преимущество «Новосибирска». Затем трижды отличился лучший бомбардир команды Максим Житнев (теперь у него 10 голов). Итоговый счет – 5:0. Напомним, в предыдущем туре новосибирцы обыграли самарские «Крылья Советов – 2» 6:2.

«Новосибирск» находится на первом месте в турнирной таблице четвертой группы ПФЛ с 35 очками. У «Тюмени» 32 очка, но два матча в запасе. Она проведет их 5 и 10 ноября с пермской «Звездой».

Фото: сайт Профессиональной футбольной лиги