Дубль Егора Миловзорова принес победу «Сибири» в Магнитогорске

«Сибирь» одержала третью победу подряд в первенстве КХЛ. На этот раз она оказалась «сухой».

Новосибирцы на выезде играли против магнитогорского «Металлурга» и забили по шайбе в каждом периоде. В первом и втором это сделал Егор Миловзоров. Особенно красивой была вторая шайба – ворвавшись в зону соперника, новосибирец послал ее точно в «девятку». В конце третьего периода счет 3:0 сделал Микаэль Руохомаа, который добил шайбу в пустые ворота.

После матча главный тренер «Сибири» Николай Заварухин отметил, что команда «здорово сыграла в обороне».

Набрав 19 очков, новосибирцы переместились на седьмое место в конференции «Восток». На втором месте здесь идет омский «Авангард», который вчера в овертайме уступил московскому «Динамо» 2:3. У омичей дважды отличился Сергей Толчинский.

Фото: КХЛ ТВ