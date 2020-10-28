«Новосибирск» забил шесть мячей в Самаре

Футбольный клуб «Новосибирск» в очередном матче первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) разгромил самарские «Крылья Советов – 2». Игра прошла в Самаре.

Ее начало было впечатляющим. Уже на третьей минуте Евгений Корбут открыл счет, а на пятой Антон Макурин удвоил преимущество новосибирцев. Хозяева сократили разрыв, но еще до перерыва «Новосибирск» забил трижды. Во втором тайме команды обменялись голами.

Итоговый счет – 6:2. Антон Макурин сделал хет-трик. Еще отличились Владислав Семенишин и Никита Балахонцев.

«Новосибирск» вновь на первом месте в четвертой группе ПФЛ, опережая на одно очко «Тюмень». Но новосибирцы провели на два матча больше. Последний матч этой осени «Новосибирск» проведет 2 ноября в крытом манеже «Заря» Его соперником будет «Динамо-Барнаул».

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»