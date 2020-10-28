28 октября
Новосибирск
погода -3 °C
77.55
 
€ 91.26
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

«Новосибирск» забил шесть мячей в Самаре

Главная Спорт
Новосибирск
18:13 28 Октября 2020
футбол, лига, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Футбольный клуб «Новосибирск» в очередном матче первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) разгромил самарские «Крылья Советов – 2». Игра прошла в Самаре.

Ее начало было впечатляющим. Уже на третьей минуте Евгений Корбут открыл счет, а на пятой Антон Макурин удвоил преимущество новосибирцев. Хозяева сократили разрыв, но еще до перерыва «Новосибирск» забил трижды. Во втором тайме команды обменялись голами.

Итоговый счет – 6:2. Антон Макурин сделал хет-трик. Еще отличились Владислав Семенишин и Никита Балахонцев.

«Новосибирск» вновь на первом месте в четвертой группе ПФЛ, опережая на одно очко «Тюмень». Но новосибирцы провели на два матча больше. Последний матч этой осени «Новосибирск» проведет 2 ноября в крытом манеже «Заря» Его соперником будет «Динамо-Барнаул».

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Хоккейная «Сибирь» вспомнила вкус победы

Хоккейная «Сибирь» вспомнила вкус победы

22 Октября 2020 г.
После серии поражений новосибирцы обыграли «Трактор»
Новости Новосибирска: «Оренбург» выбыл из розыгрыша футбольного Кубка России

«Оренбург» выбыл из розыгрыша футбольного Кубка России

22 Октября 2020 г.
Игроки «Сочи» точнее били пенальти
Новости Новосибирска: Хоккейная «Сибирь» уступила лидеру «Востока»

Хоккейная «Сибирь» уступила лидеру «Востока»

20 Октября 2020 г.
Это поражение стало для новосибирцев уже шестым подряд
Новости Новосибирска: «Новосибирск» остался на первом месте в четвертой группе ПФЛ

«Новосибирск» остался на первом месте в четвертой группе ПФЛ

19 Октября 2020 г.
Новосибирский и барнаульский клубы провели очередные матчи
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив-2» отстранили от игр на две недели

Новосибирский волейбольный «Локомотив-2» отстранили от игр на две недели

16 Октября 2020 г.
Решение принято по предписанию Роспотребнадзора
Новости Новосибирска: Футбольный «Новосибирск» вышел на первое место в четвертой группе ПФЛ

Футбольный «Новосибирск» вышел на первое место в четвертой группе ПФЛ

15 Октября 2020 г.
Голкипер команды Николай Цыган не пропускает уже четыре матча подряд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Три сибирских региона избежали падения промпроизводства

Три сибирских региона избежали падения промпроизводства

23 Октября 2020 г.
Но в целом в СФО падение составило 4,4%
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 16,5 тыс.

Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 16,5 тыс.

27 Октября 2020 г.
За минувшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания
Новости Новосибирска: Пять человек погибло в новосибирском ДТП

Пять человек погибло в новосибирском ДТП

25 Октября 2020 г.
Микроавтобус Toyota Noah врезался в рейсовый автобус
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru