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Хоккейная «Сибирь» вспомнила вкус победы

Главная Спорт
Новосибирск
12:55 22 Октября 2020
хоккей, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирь» прервала затяжную серию поражений в первенстве Континентальной хоккейной лиги. Новосибирцы обыграли дома челябинский «Трактор».

Решающим во вчерашнем поединке стал третий период. Команды вышли на него при счете 1:1. Первый период завершился без голов. Во втором сначала челябинский швед Лоуренс Пилут мощно бросил от синей линии. Затем Олег Ли сравнял счет, использовав численное преимущество, которое «Сибирь» получила за нарушение соперником численного состава.

Наконец, в заключительной 20-минутке Юусо Пуустинен еще раз использовал численное преимущество. А в самой концовке Егор Миловзоров броском по пустым воротам установил окончательный счет – 3:1. Стоит отметить, что финский голкипер хозяев Харри Сятери совершил 29 сейвов.

Напомним, что до этого новосибирцы проиграли шесть матчей подряд. «Сибирь» после 20 проведенных игр занимает 10-е место на «Востоке» с 15 очками. Но у нижнекамского «Нефтехимика» с 12 очками только 15 игр. У «Куньлунь Ред Стар» - девять после 17. Но китайская команда набрала хороший ход – выиграла три матча подряд. В том числе, вчера у магнитогорского «Металлурга» 6:4.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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