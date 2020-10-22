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«Оренбург» выбыл из розыгрыша футбольного Кубка России

Главная Спорт
Новосибирск
10:05 22 Октября 2020
футбол, кубок, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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«Оренбург» не смог выйти в 1/8 финала Кубка России по футболу. В решающем матче группового этапа турнира он уступил «Сочи».

Матч состоялся на стадионе «Газовик» вчера. На нем присутствовало около 500 зрителей.

Основное время закончилось со счетом 1:1. Артур Юсупов у хозяев открыл счет на 20-й минуте. Он вышел к воротам и точно пробил низом мимо голкипера. Но уже через 11 минут сочинский хорват Марко Дуганджич восстановил равновесие с пенальти. «Сочи» на 69-й минуте остался вдесятером после удаления Ивана Новосельцева, а на 72-й хозяева получили право на 11-метровый удар. Но гости выстояли.

В послематчевой серии пенальти «Оренбург» уступил 2:4. В результате «Сочи» занял первое место в группе, опередив оренбургскую команду и пермскую «Звезду». Чешский главный тренер хозяев Марцел Личка похвалил после матча игру молодых футболистов «Оренбурга», вышедших на поле. Перед игрой спортивные СМИ писали о том, что несколько футболистов команды заболели коронавирусом.

Фото: сайт футбольного клуба «Оренбург»

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