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Хоккейная «Сибирь» уступила лидеру «Востока»

Главная Спорт
Новосибирск
10:13 20 Октября 2020
сибирь, хоккей, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская «Сибирь» в очередном матче первенства КХЛ уступила казанскому «Ак Барсу». Это поражение стало для сибиряков уже шестым подряд.  

Игра прошла вчера в Новосибирске. Ее исход стал понятен уже к середине первого периода. К этому времени казанцы забили дважды. Сначала это сделал Андрей Педан, а затем Кирилл Петров. После второй шайбы Андрей Красиков уступил место в воротах «Сибири» Харри Сятери.

Первый период завершился со счетом 0:3 (еще один гол на счету Кирилла Петрова). Новосибирцы же забили свою единственную шайбу во втором периоде. Юусо Пуустинен подставил клюшку под бросок Николая Тимашова и изменил полет шайбы.

«Они были быстрее нас во всем», - заметил после матча главный тренер «Сибири» Николай Заварухин.

«Сибирь» с 13 очками опустилась на 10-е место в конференции «Восток». Вчера клуб объявил о новичке – ряды команды пополнил финский нападающий Пекка Йормакка, игравший на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах. Он несколько сезонов провел в «Йокерите», а прошлый – в подмосковном «Витязе».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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