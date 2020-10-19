«Новосибирск» остался на первом месте в четвертой группе ПФЛ

«Новосибирск» одержал очередную победу в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В домашнем матче он одолел «Ладу-Тольятти» со счетом 2:1.

Оба гола у новосибирцев провел лучший бомбардир клуба Максим Житнев. Первый из них – на 13-й минуте, когда ему удалось буквально затолкать мяч в сетку после подачи углового. На 54-й минуте он оказался один перед воротами и точно пробил. Футболисты из Тольятти отыграли один мяч на 78-й минуте. С 38-й минуты новосибирцы играли в меньшинстве после удаления Романа Беляева.

У Максима Житнева уже семь забитых мячей. Всего у «Новосибирска» - 17.

Другой западносибирский клуб – «Динамо-Барнаул» - тоже одержал победу в этом туре. Алтайские футболисты обыграли «Ладу» из Димитровграда Ульяновской области. Единственный гол забил Виктор Липин с пенальти.

В турнирной таблице четвертой группы ПФЛ после 13 матчей «Новосибирск» находится на первом месте с 29 очками. «Динамо-Барнаул» поднялось на третью строчку с 23 очками. Но у «Тюмени» (28 очков) сыграно лишь 11 матчей. Также 11 игр провел «КамАЗ», у которого 22 очка.

Фото: сайт Профессиональной футбольной лиги