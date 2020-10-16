Новосибирский волейбольный «Локомотив-2» отстранили от игр на две недели

Мужская волейбольная команда «Локомотив-2» на две недели отстранена от соревнований и тренировок. Таким образом, новосибирцы не примут участие в играх второго тура высшей лиги А.

Соответствующее решение приняла Всероссийская федерация волейбола. При этом она руководствовалась предписанием управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, сообщает пресс-служба «Локомотива». Причина такого предписания в пресс-релизе не указывается.

Матчи с участием «Локомотива-2» должны были состояться в Екатеринбурге 16 и 17 октября. Соперники - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) и «Тархан» (Стерлитамак). Эти игры перенесены.

В первом туре, матчи которого прошли 7 и 9 октября, молодые новосибирские волейболисты уступили барнаульскому «Университету» и «Тюмени».

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»