Футбольный «Новосибирск» вышел на первое место в четвертой группе ПФЛ

«Новосибирск» вышел на первое место в турнирной таблице четвертой группы Профессиональной футбольной лиги. Это произошло после победы над «Ладой» из Димитровграда (Ульяновская область).

Матч состоялся вчера в Новосибирске. Единственный гол в нем забил Максим Житнев. На 43-й минуте он ворвался в штрафную площадь соперника, и точно пробили низом мимом вратаря «Лады». На сайте «Новосибирска» отмечается также, что голкипер команды Николай Цыган не пропускает уже четыре матча подряд.

У «Новосибирска» стало 26 очков, и он обошел на одно очко «Тюмень». Правда, «Тюмень» сыграла на два матча меньше.

Тем временем, «Динамо-Барнаул» поднялось уже на пятое место в турнирной таблице этой группы. Вчера алтайские футболисты обыграли дома «Ладу-Тольятти» 3:0. Голы на счету Владимира Завьялова, Виктора Липина и Дениса Чудоякова.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»