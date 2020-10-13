Хоккейная «Сибирь» продлила серию поражений

У хоккейной «Сибири» затянулась серия поражений. Вчера в чемпионате КХЛ новосибирцы уступили в Нижнем Новгороде «Торпедо» 2:3.

Первую шайбу гости пропустили в большинстве. Дамир Жафяров вышел один на один с Алексеем Красиковым и переиграл голкипера «Сибири». Николай Тимашов еще в первом периоде сумел сравнять счет, а во втором Михаэль Руохомаа даже вывел новосибирцев вперед. Но «Торпедо» сумело переломить ход игры. Голы нижегородцев на счету того же Дамира Жафярова и Кирилла Уракова.

«Сегодня пробовали новые сочетания, пока идет тяжело, но надеемся, что все будет нормально. В остальном мне сегодня понравилась команда и на льду, и на лавке. Ребята бьются, двигаются в правильном направлении. Результат – придет», - заявил после матча главный тренер «Сибири» Николай Заварухин (цитата по сайту «Торпедо»).

Поражение стало для «Сибири» четвертым подряд. Новосибирцы с 13 очками опустились на восьмое место в Восточной конференции.

Гораздо лучше обстоят дела у другой сибирской команды – омского «Авангарда». Вчера она в гостях разгромила «Сочи» 7:2 и закрепилась на первом месте с 25 очками.

Фото: сайт хоккейного клуба «Торпедо»