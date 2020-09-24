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Новосибирская «Сибирь» обыграла молодежный вариант СКА

Главная Спорт
Новосибирск
10:34 24 Сентября 2020
сибирь, лига, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирь» одержала победу над СКА из Санкт-Петербурга в очередном матче первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась в северной столице.

Крупный счет не должен вводить в заблуждение. Из-за большого числа заболевших СКА, фактически, выставил молодежный состав. По данным сайта КХЛ, клуб поставил рекорд КХЛ по среднему возрасту вышедших на лет игроков - 20 лет и 263 дня.

У «Сибири» голы забили Ефим Гуркин, Евгений Чесалин и дважды Юусо Пуустинен. У СКА буллит реализовал Иван Морозов. При этом, согласно протоколу матча, санкт-петербургская команда больше времени провела в атаке и больше бросала по воротам.

«Мы понимали, что у соперника есть проблемы с составом. Нужно отдать СКА должное, там собраны лучшие молодые ребята», - заметил после игры главный тренер «Сибири» Николай Заварухин (цитата по сайту СКА).

Новосибирцы с семью очками занимают седьмое место в конференции «Восток». Столько же очков у «Барыса», но казахстанские хоккеисты сыграли на три матча меньше.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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