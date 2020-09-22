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Хоккейная «Сибирь» не набрала очков в Минске

Главная Спорт
Новосибирск
09:53 22 Сентября 2020
хоккей, игра, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская «Сибирь» уступила вчера в гостях минскому «Динамо» 4:5. Это был единственный матч дня в Континентальной хоккейной лиге.

Игра началась удивительно. Уже ко второй минуте хозяева вели со счетом 2:0. Голы забили Брэндон Козун и Шэйн Принс. Во второй шайбе вратарь «Сибири» Харри Сятери точно не был виноват, но тренерский штаб решил сменить голкипера. Во втором периоде Ярослав Хабаров сократил отставание в счете, но спустя менее минуты Шэйн Принс реализовал буллит.

Третья 20-минутка началась при счете 3:1. Обмен голами продолжился. В самой концовке новосибирец Юусо Пуустинен вновь сократил его до минимума – 3:4. «Сибирь» заменила голкипера шестым полевым игроком, но пропустила гол в пустые ворота от Роба Клинкхаммера.

Но и это было еще не все. Финальный штурм гостей привел к голу Степана Санникова. В итоге «Динамо» выиграло со счетом 5:4.

Фото: КХЛ ТВ

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