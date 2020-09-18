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Новосибирцы и кемеровчане продолжают побеждать в волейбольном Кубке России

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Новосибирск
12:13 18 Сентября 2020
волейбол, кубок, этап
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске проходит второй тур предварительного этапа Кубка России (первая зона) по волейболу среди мужских команд. Вчера прошли матчи второго дня.

Местный «Локомотив-Новосибирск», выступающий в статусе чемпиона страны, обыграл красноярский «Енисей» со счетом 3:0 (25:17, 25:19, 25:19). По данным сайта «Локомотива», самым результативным игроком в его составе стал сербский диагональный Дражен Лубурич, набравший 17 очков.

«У нас полетела подача, у соперника – нет», - объяснил успех хозяев главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов на сайте клуба.

В другом матче дня кемеровский «Кузбасс» также уверенно разобрался с командой «Газпром-Югра» из Сургута – 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).

Второй тур предварительного этапа Кубка России стартовал в Новосибирске 16 сентября. Это первый турнир, который проходит в только что открытом волейбольном центре. 16 сентября «Локомотив» одолел «Югру-Самотлор» из Нижневартовска – 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:22). «Кузбасс» же с трудом победил «Енисей» 3:2 (25:19, 21:25, 25:22, 20:25, 15:6). Сегодня пройдут матчи «Енисей» - «Газпром-Югра» и «Кузбасс» - «Югра-Самотлор».

По итогам предварительного этапа две команды, занявшие последние места в каждой зоне группах и показавшие наименьший коэффициент побед к сыгранным матчам, покинут розыгрыш Кубка России. В полуфинальный раунд выйдут 12 команд, которые будут разделены на три подгруппы по четыре клуба. Полуфинальные игры пройдут 5-6 ноября. Команды, занявшие первые места, выйдут в финал.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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