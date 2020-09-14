Кузбасский спортсмен вновь выиграл новосибирский полумарафон

В Новосибирске 12 сентября состоялся Сибирский фестиваль бег. Главное соревнование в ходе фестиваля – полумарафон Раевича.

В полумарафоне (дистанция 21,1 км) приняли участие 930 спортсменов. Среди мужчин победу одержал Анатолий Рыбаков из Кемеровской области. Его результат – 1 час 4 минуты и 29 секунд. Второе место занял Михаил Максимов из Санкт-Петербурга, третье – еще один легкоатлет из Кузбасса Алексей Береснев.

Напомним, братья Анатолий и Евгений Рыбаковы выигрывают полумарафон Раевича несколько последних лет.

В женском зачете победа досталась хозяйке соревнований Анне Викуловой (1 час 16 минут 1 секунда). На втором месте оказалась Наталья Руденко из Республики Хакасия, а на третьем – еще одна новосибирская спортсменка Мария Резниченко.

Фото: сайт правительства Новосибирской области