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Первая победа «Сибири» в первенстве КХЛ

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Новосибирск
12:21 13 Сентября 2020
хоккей, игра, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская «Сибирь» одержала первую победу в первенстве КХЛ. Вчера в домашнем матче она принимала китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».

В первом тайме игры, за которой с трибуны наблюдал игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, голов не было. Счет открыли гости в втором периоде – это сделал Герман Шапорев. Но еще до второго перерыва сибиряки вышли вперед после голов Ефима Гуркина и Виктора Комарова.

В третьем периоде пошла и вовсе веселая игра. Он закончился со счетом 3:3 (у новосибирцев отличились Дмитрий Саюстов, Данил Романцев и Владимир Первушин), а в целом игра - 5:4 в пользу «Сибири».  

Благодаря этой победе, «Сибирь» с тремя очками переместилась на девятое место в конференции «Восток».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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