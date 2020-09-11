«Сибирь» уступила ЦСКА в серии буллитов

«Сибирь» провела первый домашний матч в регулярном первенстве КХЛ. Новосибирцы набрали первое очко, но все равно проиграли.

Соперником сибиряков был один из лидеров российского хоккея – московский ЦСКА. В первом периоде счет не был открыт. Во втором сначала отличились гости. Антон Слепышев забил при большинстве «пять на три». Сравнял счет Дмитрий Саюстов также в большинстве, но при игре «пять на четыре».

Третий период, а также дополнительное время прошли без голов. Никита Шашков мог решить исходя матча в пользу хозяев, но промахнулся, оставшись один на один с вратарем. В итоге, хоккеисты ЦСКА были точнее в серии буллитов.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»