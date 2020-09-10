10 сентября
Новосибирск
погода +11 °C
75.53
 
€ 89.3
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

ФК «Новосибирск» сыграл вничью с «Уралом-2»

Главная Спорт
Новосибирск
18:19 10 Сентября 2020
футбол, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Новосибирск» не удержал победу в гостевом матче с екатеринбургским «Уралом-2». Игра прошла сегодня в рамках шестого тура в четвертой группе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Оба гола были забиты во втором тайме. У новосибирцев на исходе часа игры отличился Дмитрий Бакай. Он откликнулся на точнейший пас партнера на входе в штрафную площадь соперника, сделал рывок и точно пробил в дальний нижний угол.

«Урал-2» отыгрался на последней минуте основного времени матча. Примерно с линии штрафной Анатолий Анисимов мощным ударом послал мяч в «девятку».  

В четвертой группе ПФЛ сегодня «Динамо-Барнаул» проведет также в гостях матч с «Челябинском».

Во второй группе игры состоялись вчера. Иркутский «Зенит» одолел в гостях «Смоленск» 2:1. Голы у сибиряков забили Максим Гайдуков с пенальти и Иван Яковлев. «Чита» проиграла на выезде клубу «Луки-Энергия» 0:3.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Футбольный «Новосибирск» вырвал победу в Челябинске под занавес матча

Футбольный «Новосибирск» вырвал победу в Челябинске под занавес матча

8 Сентября 2020 г.
С 13 очками команда находится на втором месте в четвертом группе ПФЛ
Новости Новосибирска: Полумарафон Раевича в Новосибирске побегут по-взрослому

Полумарафон Раевича в Новосибирске побегут по-взрослому

1 Сентября 2020 г.
Утвержден порядок проведения Сибирского фестиваля бега
Новости Новосибирска: Хоккеисты новосибирской «Сибири» провели последний контрольный матч

Хоккеисты новосибирской «Сибири» провели последний контрольный матч

1 Сентября 2020 г.
Встреча с московским «Динамо» состоялась в Новогорске
Новости Новосибирска: «Новосибирск» чудо-голом вырвал победу в матче с пермяками

«Новосибирск» чудо-голом вырвал победу в матче с пермяками

27 Августа 2020 г.
Хозяева выиграли под дождем 2:1
Новости Новосибирска: Новосибирского губернатора попросили пустить зрителей на стадионы

Новосибирского губернатора попросили пустить зрителей на стадионы

25 Августа 2020 г.
В интернете размещена петиция с обращением к главе региона
Новости Новосибирска: «Новосибирск» и «Динамо-Барнаул» набрали очки в третьем туре ПФЛ

«Новосибирск» и «Динамо-Барнаул» набрали очки в третьем туре ПФЛ

24 Августа 2020 г.
Обе команды сыграли вничью в домашних матчах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Ретромобили припарковались под Новосибирском

Ретромобили припарковались под Новосибирском

7 Сентября 2020 г.
На Мочищенском шоссе открылся новый музей
Новости Новосибирска: Китайский шаттл вернулся на Землю

Китайский шаттл вернулся на Землю

7 Сентября 2020 г.
Он пробыл на орбите двое суток
Новости Новосибирска: Самую высокую зарплату в России платят на самом востоке страны

Самую высокую зарплату в России платят на самом востоке страны

8 Сентября 2020 г.
В числе регионов с самой низкой зарплатой оказался Алтайский край
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru