ФК «Новосибирск» сыграл вничью с «Уралом-2»

«Новосибирск» не удержал победу в гостевом матче с екатеринбургским «Уралом-2». Игра прошла сегодня в рамках шестого тура в четвертой группе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Оба гола были забиты во втором тайме. У новосибирцев на исходе часа игры отличился Дмитрий Бакай. Он откликнулся на точнейший пас партнера на входе в штрафную площадь соперника, сделал рывок и точно пробил в дальний нижний угол.

«Урал-2» отыгрался на последней минуте основного времени матча. Примерно с линии штрафной Анатолий Анисимов мощным ударом послал мяч в «девятку».

В четвертой группе ПФЛ сегодня «Динамо-Барнаул» проведет также в гостях матч с «Челябинском».

Во второй группе игры состоялись вчера. Иркутский «Зенит» одолел в гостях «Смоленск» 2:1. Голы у сибиряков забили Максим Гайдуков с пенальти и Иван Яковлев. «Чита» проиграла на выезде клубу «Луки-Энергия» 0:3.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»