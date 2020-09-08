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Футбольный «Новосибирск» вырвал победу в Челябинске под занавес матча

Главная Спорт
Новосибирск
10:24 8 Сентября 2020
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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ФК «Новосибирск» продолжает набирать очки в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В пятом туре в четвертой группе сибиряки обыграли «Челябинск» 2:1.

Матч проходил в Челябинске в присутствии примерно 1 тыс. зрителей. Хозяева открыли счет уже на восьмой минуте – это сделал Владислав Дубровский. Но в первом тайме сибиряки отыгрались, а на 88-й минуте вырвали волевую победу. Голы, соответственно, на счету Дмитрия Бакая и Артема Коржунова. В обоих случаях защита челябинцев позволила новосибирцам организовать фактически выходы один на один.   

Первый матч выезда на Урал другого сибирского клуба – «Динамо-Барнаул» - оказался не столь удачным. Команда из Алтайского края уступила в Сысерти екатеринбургскому клубу «Урал-2» 0:1.

«Новосибирск» с 13 очками занимает сейчас второе место в группе после «КамАЗа» из Набережных Челнов. «Динамо-Барнаул» идет седьмым с семью очками.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

 

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