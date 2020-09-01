Полумарафон Раевича в Новосибирске побегут по-взрослому

Мэрия Новосибирска утвердила порядок проведения Сибирского фестиваля бега. Он состоится 12 сентября.

В связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности, соревнования пройдут в ограниченном формате. Участвовать в них на этот раз смогут только взрослые.

«Запланировано два забега: полумарафон – старт в 10:00, дистанция на три километра – старт в 13:00. Регистрация участников будет проходить в течение двух дней на открытом воздухе в сквере перед оперным театром», - рассказали в пресс-центре мэрии.

Есть и другие новации. Мужчины и женщины будут стартовать в разное время. Кроме того, всех участников разделят на группы численностью не более 100 человек.

Сибирский фестиваль бега включает в себя традиционный полумарафон Александра Раевича. В 2019 году в фестивале приняли участие 9,1 тыс. человек. В том числе, в полумарафоне - 1,3 тыс.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска