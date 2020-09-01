Хоккеисты новосибирской «Сибири» провели последний контрольный матч

Новосибирская «Сибирь» провела последний контрольный матч перед стартующим на этой неделе регулярным первенством КХЛ. В подмосковном Новогорске она встретилась с московским «Динамо».

Основное время матча закончилось со счетом 2:1 в пользу москвичей. Первыми забили сибиряки. Это сделал во втором периоде Эрик О`Делл. Переломить ход игры динамовцы смогли только в самой концовке. Сначала Дмитрий Яшкин переправил шайбу в сетку после наброса Михала Чайковски. Затем точно бросил и сам словацкий легионер «Динамо».

По оговоренном регламенту матча, команды, независимо от исхода основного времени, должны были сыграть овертайм и пробить буллиты. В дополнительное время «Сибирь» сравняла счет усилиями Егора Миловзорова. Буллиты тоже не выявили победителя – 1:1.

Напомним, 3 сентября «Сибирь» играет первый матч регулярного первенства КХЛ с омским «Авангардом».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»