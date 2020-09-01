1 сентября
Новосибирск
73.8
 
€ 87.83
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Хоккеисты новосибирской «Сибири» провели последний контрольный матч

Главная Спорт
Новосибирск
11:26 1 Сентября 2020
хоккей, сибирь, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская «Сибирь» провела последний контрольный матч перед стартующим на этой неделе регулярным первенством КХЛ. В подмосковном Новогорске она встретилась с московским «Динамо».

Основное время матча закончилось со счетом 2:1 в пользу москвичей. Первыми забили сибиряки. Это сделал во втором периоде Эрик О`Делл. Переломить ход игры динамовцы смогли только в самой концовке. Сначала Дмитрий Яшкин переправил шайбу в сетку после наброса Михала Чайковски. Затем точно бросил и сам словацкий легионер «Динамо».

По оговоренном регламенту матча, команды, независимо от исхода основного времени, должны были сыграть овертайм и пробить буллиты. В дополнительное время «Сибирь» сравняла счет усилиями Егора Миловзорова. Буллиты тоже не выявили победителя – 1:1.

Напомним, 3 сентября «Сибирь» играет первый матч регулярного первенства КХЛ с омским «Авангардом».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «Новосибирск» чудо-голом вырвал победу в матче с пермяками

«Новосибирск» чудо-голом вырвал победу в матче с пермяками

27 Августа 2020 г.
Хозяева выиграли под дождем 2:1
Новости Новосибирска: Новосибирского губернатора попросили пустить зрителей на стадионы

Новосибирского губернатора попросили пустить зрителей на стадионы

25 Августа 2020 г.
В интернете размещена петиция с обращением к главе региона
Новости Новосибирска: «Новосибирск» и «Динамо-Барнаул» набрали очки в третьем туре ПФЛ

«Новосибирск» и «Динамо-Барнаул» набрали очки в третьем туре ПФЛ

24 Августа 2020 г.
Обе команды сыграли вничью в домашних матчах
Новости Новосибирска: Отменен Кубок губернатора Челябинской области по хоккею

Отменен Кубок губернатора Челябинской области по хоккею

21 Августа 2020 г.
Кубок «Дизеля» в Пензе не доиграли
Новости Новосибирска: «Новосибирск» и иркутский «Зенит» вышли в 1/64 Кубка России по футболу

«Новосибирск» и иркутский «Зенит» вышли в 1/64 Кубка России по футболу

20 Августа 2020 г.
Теперь они встретятся между собой
Новости Новосибирска: Хоккеисты новосибирской «Сибири» заразились коронавирусом

Хоккеисты новосибирской «Сибири» заразились коронавирусом

19 Августа 2020 г.
Команда не поедет на Кубок губернатора Челябинской области
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Росавтодор разрывает контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

Росавтодор разрывает контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

27 Августа 2020 г.
Причиной названо отставание работ от графика
Новости Новосибирска: Пожары тушат в нескольких районах Оренбургской области

Пожары тушат в нескольких районах Оренбургской области

29 Августа 2020 г.
В Илекском районе введен режим ЧС
Новости Новосибирска: В Новосибирской области вновь растет число случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области вновь растет число случаев заражения COVID-19

31 Августа 2020 г.
Этот показатель достиг отметки в 60 за сутки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru