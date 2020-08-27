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«Новосибирск» чудо-голом вырвал победу в матче с пермяками

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Новосибирск
14:59 27 Августа 2020
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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«Новосибирск» одержал победу в матче четвертого тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в четвертой группе. Игра с пермской «Звездой» прошла в Новосибирске под дождем.

Счет во втором тайме открыли гости. Гол оказался курьезным. Голкипер хозяев Николай Цыган выбежал за пределы штрафной площади, чтобы прервать опасную атаку «Звезды». Эту задачу он выполнил, но тут же отдал точный пас сопернику и Никита Чунихин длинным «парашютом» отправил мяч в сетку.

Настроение новосибирских болельщиков совсем было испортилось, когда лучший бомбардир хозяев этого сезона Максим Житнев не забил пенальти. Он пробил низом в правый от вратаря угол, и тот смог парировать удар. Но уже спустя несколько минут Максим Житнев забил свой третий мяч в чемпионате, вколотив мяч под перекладину с близкого расстояния.

Окончательный счет – 2:1 – установил Сергей Нарылков ударом-шедевром. Заметив, что голкипер гостей далековато вышел из ворот, он забил прямым ударом со штрафного примерно из района центрального круга.

В другом матче в группе 4 «Динамо-Барнаул» уступило дома лидеру - «Тюмени» - 0:2. Оба мяча хозяева пропустили уже к 15-й минуте.  Пока «Тюмень» и «Новосибирск» с 10 очками делят первое-второе места, но у КАМАЗа (Набережные Челны) и «Волги» (Ульяновск) с девятью очками на матч меньше.

В группе 2 ПФЛ вчера «Чита» сыграла дома с «Коломной» 1:1 и ушла с последнего места. Иркутский «Зенит» с таким же счетом закончил встречу со «Знаменем Труда» (Орехово-Зуево). Он идет в турнирной таблице восьмым из 16 команд.

Фото: страница футбольного клуба «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

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