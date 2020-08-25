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Новосибирского губернатора попросили пустить зрителей на стадионы

Главная Спорт
Новосибирск
18:04 25 Августа 2020
футбол, стадион, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском футбольном клубе «Новосибирск» обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой открыть стадионы для зрителей. В настоящее время из-за ограничительных мер соревнования проходят при пустых трибунах.

Петиция размещена сегодня на сайте www.change.org. Ее автор – пресс-атташе футбольного клуба Дмитрий Кондратьев. Он предложил разрешить зрителям приходить на стадионы с 1 сентября.

«Хочу обратить внимание, что в большинстве городов России уже открыли доступ для болельщиков на футбольные стадионы, в разных городах заполняемость трибун допускается от 10 до 50% от общей вместимости стадиона», - говорится в документе, который пока подписало 20 человек.

«Новосибирск» выступает в Профессиональной футбольной лиге и пока идет без поражений. Завтра он будет принимать на домашнем стадионе «Спартак» пермскую «Звезду.

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 сентября в штатном режиме будут работать новосибирские школы. В последние дни в регионе регистрируется более 50 случаев заражения COVID-19 в сутки.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

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