Новосибирского губернатора попросили пустить зрителей на стадионы

В новосибирском футбольном клубе «Новосибирск» обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой открыть стадионы для зрителей. В настоящее время из-за ограничительных мер соревнования проходят при пустых трибунах.

Петиция размещена сегодня на сайте www.change.org. Ее автор – пресс-атташе футбольного клуба Дмитрий Кондратьев. Он предложил разрешить зрителям приходить на стадионы с 1 сентября.

«Хочу обратить внимание, что в большинстве городов России уже открыли доступ для болельщиков на футбольные стадионы, в разных городах заполняемость трибун допускается от 10 до 50% от общей вместимости стадиона», - говорится в документе, который пока подписало 20 человек.

«Новосибирск» выступает в Профессиональной футбольной лиге и пока идет без поражений. Завтра он будет принимать на домашнем стадионе «Спартак» пермскую «Звезду.

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 сентября в штатном режиме будут работать новосибирские школы. В последние дни в регионе регистрируется более 50 случаев заражения COVID-19 в сутки.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»