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«Новосибирск» и «Динамо-Барнаул» набрали очки в третьем туре ПФЛ

Главная Спорт
Новосибирск
14:11 24 Августа 2020
футбол, лига, ничья
Автор: Sibnovosti.ru
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В группе 4 Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в минувшее воскресенье прошли очередные матчи. Сибирские команды набрали в них по одному очку.

«Новосибирск» принимал дома «Тюмень». Матч закончился со счетом 1:1. На 32-й минуте новосибирец Максим Житнев забил первый мяч, но еще до перерыва гости провели ответный. С таким же счетом завершилась первая домашняя игра в сезоне «Динамо-Барнаул». Алтайские футболисты сыграли с пермской «Звездой». 

Согласно таблице группы 4, опубликованной на сайте ПФЛ, у «Новосибирска» и «Динамо-Барнаул» по четыре очка после двух матчей. На сайте же «Новосибирска» у обеих команд записано по семь очков после трех игр. Напомним, что ранее «Новосибирск» и «Динамо-Барнаул» не смогли сыграть на выезде с «Ностой» - у нескольких игроков новотроицкой команды выявили коронавирусную инфекцию.

В группе 2 «Чита» потерпела очередное поражение. На этот раз в домашнем матче со «Знаменем труда» (Орехово-Зуево) со счетом 1:3. Иркутский «Зенит» тем временем разгромил «Коломну» 4:0. В результате «Зенит» с четырьмя очками занимает в группе восьмое место, «Чита» с нулем – последнее, 16-е. 

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

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